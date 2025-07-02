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بروسيا دورتموند يحقق الفوز على حساب مونتيري بثنائية في كأس العالم للأندية

04:01 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
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    جوب بيلينجهام (1)
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    لقطة تسيجيل بيرترامي هدف مونتيري الأول في مرمى بروسيا (1)
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    لاعبي بروسيا دورتموند (1)
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    لحظة تسجيل جيراسي الهدف الثاني في مرمى مونتيري (1)
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    حارس مرمى بروسيا دورتموند (1) (1)
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    احتفال لاعب مونتيري بهدفه في مرمى بروسيا (1) (1)
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    مباراة بورسيا ومونتيري (1)
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    لاعب مونتيري المكسيكي
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    لاعبي بروسيا دورتموند
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    جماهير مونتيري المكسيكي (1)
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    سيرجيو راموس
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    بروسيا ومونتيري
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    لحظة تسجيل جيراسي الهدف الأول لبروسيا
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    جيراسي (1)
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متابعة - يوسف محمد:

نجح فريق بروسيا دورتموند الألماني في تحقيق الفوز على حساب مونتيري المكسيكي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذه النتيجة، ضمن فريق بروسيا دورتموند الصعود إلى دور ربع النهائي بالبطولة، لملاقاة فريق ريال مدريد، الذي تمكن من تحقيق الفوز على يوفنتوس في دور ال 16 بالمونديال.

ويدخل فريق بروسيا دورتموند اللقاء بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: فالديمار أنطون، رامي بن سبعيني، دانييل سفينسون، نيكلاس سولي، جوليان رايرسون.

خط الوسط: فيليكس نميشا، باسكال جروس، جوب بيلينجهام.

خط الهجوم: سيرهو جيراسي، كريم أديمي.

أبرز أحداث مباراة بروسيا دورتموند ومونتيري في بطولة كأس العالم للأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 11: تسديدة من لاعب مونتيري المكسيكي ويتصدى لها حارس مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 14: جيراسي يحرز الهدف الأول لبروسيا دورتموند في مرمى مونتيري.

الدقيقة 17: عرضية من لاعب مونتيري ولكنها ترتطم بالقائم.

الدقيقة 24: جيراسي يحرز الهدف الثاني لبروسيا دورتموند في مرمى مونتيري.

الدقيقة 28: تسديدة قوية من لاعب مونتيري يتصدى لها حارس مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 30: جيراسي يهدر فرصة الهدف الثالث لبروسيا دورتموند، بعد عرضية من جوب بيلنجهام يقابلها بتسديدة ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى مونتيري.

الدقيقة 35: سيرطة على الكرة من لاعبي بروسيا دورتموند.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: بيرتيرامي يسجل الهدف الأول لمونتيري في مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 59: فرصة خطيرة لفريق مونتيري بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن يتصدى لها حارس مرمى بروسيا ببراعة.

الدقيقة 67: محاولات مستمرة من لاعبي مونتيري المكسيكي لتسجيل هدف التعادل في مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 78: تسديدة من لاعب مونتيري المكسيكي من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تصل سهلة إلى حارس مرمى بروسيا.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة

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