كأس العالم للأندية 2025

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بعد مفاجأة "البلوز".. تعرف على الأندية الأكثر تتويجًا بمونديال الأندية

04:53 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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القاهرة - مصراوي

أسدل الستار أمس الأحد، الموافق 14 يوليو، على بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 14 يوليو.

ونجح فريق تشيلسي الإنجليزي في التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه الكبير على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الأحد.

ويتصدر ريال مدريد الإسباني قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة، بعدما حصد اللقب خمس مرات، يليه غريمه التقليدي برشلونة في المركز الثاني بثلاث بطولات.

وفيما يلي ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بكأس العالم للأندية:

1- ريال مدريد الإسباني - 5 بطولات (2014 - 2016 - 2017 - 2018 - 2022).

2- برشلونة الإسباني - 3 بطولات (2009 - 2011 - 2015)

3- تشيلسي الإنجليزي - بطولتين (2021 - 2025)

4- بايرن ميونخ - بطولتين - (2013 - 2020)

5- كورينثيانز البرازيلي - بطولتين - (2000 - 2012)

6- مانشستر سيتي الإنجليزي - بطولة واحدة - (2023)

7- ليفربول الإنجليزي - بطولة واحدة - (2019)

8- إنتر ميلان الإيطالي - بطولة واحدة - (2010)

9- مانشستر يونايتد الإنجليزي - بطولة واحدة - (2008)

10- اي سي ميلان الإيطالي - بطولة واحدة - (2007)

11- إنترناسيونال البرازيلي - بطولة واحدة - (2006)

12- ساو باولو البرازيلي - بطولة واحدة - (2005)

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كأس العالم للأندية مونديال الأندية باريس سان جيرمان وتشيلسي كأس العالم للأندية 2025
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