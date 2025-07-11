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"في الموسم الجديد".. قرار رسمي جديد من ليفربول بخصوص ديوجو جوتا

11:30 م الجمعة 11 يوليو 2025
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كتب - يوسف محمد:

قرر نادي ليفربول الإنجليزي، تعليق قميص النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا لاعب الفريق خلال الموسم المقبل، عدم ارتدائه، تكريما للاعب الراحل.

ويشمل قرار ليفربول بتعليق القميص رقم 20 الذي كان يرتديه جوتا، جميع فرق كرة القدم بالنادي، بما في ذلك فرق السيدات بالنادي.

وكان ديوجو جوتا رحل عن عالمنا رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

وحرص لاعبو فريق ليفربول اليوم الجمعة، على تأبين النجم الراحل من خلال وضع الزهور من أمام ملعب "أنفيلد" بتواجد عائلة الراحل.

ويذكر أن جوتا كان قد انضم إلى فريق ليفربول الإنجليزي، في سبتمبر 2020 قادما من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

والجدير بالذكر أن صاحب ال 28 عاما، شارك خلال الموسم الماضي رفقة ليفربول في 37 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

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