كتب - يوسف محمد:

تفصلنا أيام قليلة على نهاية بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي اطلقت يوم 15 يونيو الماضية، بمباراة جمعت بين فريقي الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي.

وتقام مباراة نهائية كأس العالم للأندية، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يونيو الجاري، بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

وشهدت النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن، العديد من الأحداث المختلفة والطريفة، كان أبرزها توقف العديد من المباريات لسوء الأحوال الجوية، بجانب وجود بعض الحالات التي تبرز الإصرار والعزيمة بشكل كبير.

أبرز المواقف الطريفة في بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن

وبدأ الأحداث الطريفة في مونديال الأندية، من خلال توقف العديد من المباريات، بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف التي ضربت العديد من المدن الأمريكية خلال الكثير من أيام البطولة حتى الآن، وهى التي تسببت في عرقلة العديد من المباريات، حيث تسببت الظروف المناخية في توقف مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، قبل أن تكرر الأزمة في مباراة باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتكرر الأمر نفسه في مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، بالجولة الثانية بالبطولة يوم 19 يونيو الماضي، بعدما توقفت لمدة وصلت إلى 46 دقيقة، بسبب الظروف الجوية السيئة أيضًا، بالإضافة إلى تكرار الأمر نفسه في مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وهى التي تأجلت لمدة ساعتين أيضًا.

واستمرت أزمة توقف المباريات في البطولة، حيث تسببت سوء الأحوال الجوية في توقف مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة، بالإضافة إلى تكرار الأمر نفسه في دور ال 16، بعدما توقفت مباراة تشيلسي وبنفيكا عند الدقيقة، بسبب سوء الأحوال الجوية لمدة استمرت 116 دقيقة.

وفي واحدة من أغرب لقطات المونديال، شهدت مباراة الهلال السعودي أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، انفجار الكرة أثناء مجريات المباراة، حيث طالب لاعب السيتي الحكم بإيقاف المباراة لاستبدال الكرة، وهو ما تسبب في إيقاف المباراة لتكت أحد أغرب مواقف المونديال حتى الأن.

وتواصلت اللقطات الطريفة في بطولة كأس العالم للأندية، هذه المرة من قبل لاعبي فريق بروسيا دورتموند الألماني، حيث شهدت مباراة الفريق الألماني أمام صن داونز الجنوب أفريقي واقعة غريبة، بعد تواجد بدلاء فريق بروسيا دورتموند، داخل غرف الملابس لمتابعة المباراة بدلا من التواجد على مقاعد البدلاء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وبطولة كأس العالم للأندية لم تخل من المواقف، التي تبرز الإصرار الدائم على النجاح، هو ما ظهر في النسخة الحالية عن طريق اللاعب الإيفواري جورجي مينونجو لاعب سياتنل ساوندرز الأمريكي بشكل فعلي، بعدما ظهر في مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد بدور المجموعات، على الرغم من أنه لا يرى سوى بعين واحدة فقط، بسبب تعرضه للإصابة بعدوى في العين اليسرى.

وبالرغم من أن صاحب ال 22 عاما يعاني من ضعف البصر ولا يرى نهائيا بالعين اليسرى، إلا أنه أصر على استكمال مشواره في كرة القدم، لذلك اتجه إلى صفوف الفريق الأمريكي لتظهر معه في النسخة الأولى بمونديال الأندية.

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