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حكم دولي سابق يكشف مفاجأة بشأن هدف السيتي الأول في مرمى الهلال السعودي

06:12 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    الهلال ومان سيتي
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    إيرلنج هالاند 1
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    جوارديولا في مباراة الهلال
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    توفيق السيد الخبير التحكيمي
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    توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق
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    لقطات من مباراة الهلال السعودي
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    مباراة الهلال والسيتي
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كتب - يوسف محمد:

كشف الحكم الدولي السابق توفيق السيد مدى صحة هدف مانشستر سيتي الأول، في مرمى الهلال السعودي، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا أحرز الهدف الأول للسيتي في مرمى الهلال، بعد كرة عرضية من اللاعب ريان آيات نوري وسط اعتراضات من جانب لاعبي الهلال لوجود لمسة يد على نوري قبل تمرير الكرة سيلفا.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "هدف مانشستر سيتي الأول في مرمى الهلال، غير صحيح خاصة وأنه كان هناك لمسة يد على لاعب مان سيتي من البداية".

وأضاف: "كان يجب على حكم الفار، استدعاء حكم الساحة لمشاهدة اللعبة، خاصة وأن لمسة اليد كانت متعمدة من لاعب مان سيتي والقرار الصحيح كان إلغاء الهدف".

ويذكر أن الهلال السعودي يلاقي نظيره مان سيتي الإنجليزي حاليا، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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مباراة الهلال والسيتي كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025 توفيق السيد
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