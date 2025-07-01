كأس العالم للأندية 2025

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم للأندية 2025

02:32 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    لاعبي الهلال السعودي
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    لاعبي الهلال السعودي (1)
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    لاعبي الهلال السعودي 1
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    لاعبي فريق الهلال السعودي
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    نيفيس لاعب الهلال السعودي أمام ريال مدريد
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    مباراة ريال مدريد والهلال السعودي
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    لاعبي الهلال السعودي (1) (1)
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    رودري لاعب مان سيتي
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    جيرمي دوكو لاعب مان سيتي بعد تسجيل هدف مان سيتي الأول
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    سافينيو لاعب مان سيتي
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    لاعبي مان سيتي
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    مباراة مان سيتي ويوفنتوس
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    هالاند لاعب مان سيتي
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    نور الدين إمرابط مع لاعب مان سيتي (1)
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القاهرة - مصراوي

بعد الانتهاء من دور المجموعات وإقامة مباريات دور ثمن النهائي، في كأس العالم للأندية، تقام اليوم العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو.

ويواجه الهلال السعودي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ 16، في كأس العالم للأندية 2025.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية:

الهلال ضد مانشستر سيتي - 4:00 صباحا - إم بي سي مصر أكشن، إم بي سي مصر 2.

ريال مدريد ضد يوفنتوس - 10:00 مساء - إم بي سي أكشن

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