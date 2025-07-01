مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة - مصراوي

بعد الانتهاء من دور المجموعات وإقامة مباريات دور ثمن النهائي، في كأس العالم للأندية، تقام اليوم العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو.

ويواجه الهلال السعودي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ 16، في كأس العالم للأندية 2025.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية:

الهلال ضد مانشستر سيتي - 4:00 صباحا - إم بي سي مصر أكشن، إم بي سي مصر 2.

ريال مدريد ضد يوفنتوس - 10:00 مساء - إم بي سي أكشن

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