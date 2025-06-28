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أول تعليق من مدرب بوتافوجو بعد توديع كأس العالم للأندية

10:43 م السبت 28 يونيو 2025

بالميراس ضد بوتافوجو

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كتب - محمد القرش:

ودع فريق بوتافوجو البرازيلي منافسات كأس العالم للأندية 2025، بعد الخسارة أمام بالميراس بهدف دون رد.

وقال ريناتو بايفا مدرب بوتافوجو بعد المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة أمام بالميراس، لكن كنا بحاجة إلى بعض التركيز في العديد من الكرات".

وأضاف: "أنا فخور بما قدمه اللاعبين في مباراة اليوم، حيث بذلوا كل ما لديهم من مجهود".

وأوضح: "لم نكن جيدين في الشوط الأولى من المباراة، لكننا عدنا في الشوط الثاني وأصبح اللقاء متكافئ".

واختتم: "سبق وصرحت أن مباراة بالميراس سيتم حسمها عن طريق التفاصيل الصغيرة، وهذا مع حدث بعدم استغلال الفرص التي أتيحت لنا".

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