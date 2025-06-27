متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ريال مدريد الإسباني اليوم نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، ديان هويسين، فران جارسيا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، أردا جولر، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، جونزالو.

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد وسالزبورج في كأس العالم 2025

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: تسديدة من لاعب ولكنها تصطدم بدفاع فريق سالزبورج.

الدقيقة 18: عرضية من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ولكن الدفاع يخرجها.

الدقيقة 20: تسديدة من فينيسوس لاعب الهلال يتصدى لها حارس مرمى سالزبورج.

الدقيقة 25: محاولات من لاعبي ريال مدريد لإحراز الهدف الأول.

الدقيقة 34: سيطرة على الكرة من لاعبي ريال مدريد.

الدقيقة 40: ريال مدريد يسجل الهدف الأول لصالح ريال مدريد في مرمى سالزبورج، عن طريق فينيسيوس جونيور.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: فالفيردي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى سالزبورج.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.