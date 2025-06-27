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"بعد هدفه في يوفنتوس".. إيرلنج هالاند يواصل تحقيق الأرقام القياسية

01:07 ص الجمعة 27 يونيو 2025
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    إيرلينج هالاند
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    إيرلينج هالاند
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    هالاند لاعب مان سيتي
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    هالاند عقب إهدار إحدى الكرات (1) (1)
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    احتفال هالاند بهدفه في مرمى يوفنتوس
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    لحظة تسجيل هالاند الهدف الثالث للسيتي في مرمى يوفنتوس
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    هالاند يلعب بالكرة في بحر ميامي
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    إيرلينج هالاند
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    هالاند
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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند تألقه رفقة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما شارك في فوز الفريق أمس على حساب يوفنتوس بخمسة أهداف مقابل هدفين، ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونجح هالاند في تسجيل الهدف الرابع لفريق مانشستر سيتي في مرمى يوفنتوس، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، ليرفع عدد أهدافه في البطولة إلى هدفين.

ويعد هدف هالاند أمس في مرمى يوفنتوس، هو الهدف رقم 300 في مسيرته الكروية مع مختلف الأندية التي لعب لها، بالإضافة إلى منتخب النرويج أيضًا.

ولعب هالاند رفقة العديد من الفرق في دوريات مختلفة، حيث لعب ضمن صفوف فريق مانشستر سيتي، بروسيا دورتموند، كذلك فريق سالزبورج النمساوي.

وسجل النجم النرويجي مع فريق مان سيتي الإنجليزي 124 هدفا، في 145 مباراة بمختلف البطولات، فيما أحرز مع فريق بروسيا دورتموند 86 هدفا في 89 مباراة، بجانب تسجيل 20 هدفا مع فريق مولده النرويجي في 50 مباراة، بالإضافة إلى تسجيل 29 هدفا في 27 مباراة مع سالزبورج النمساوي.

وعلى الصعيد الدولي شارك هالاند في 43 مباراة مع منتخب النرويج، نجح خلالهم في تسجيل 42 هدفا، في صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب النرويجي.

ويذكر أن فريق مانشستر سيتي، ضمن الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية، كمتصدر للمجموعة السابعة بالبطولة برصيد 9 نقاط.

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هالاند لاعب مان سيتي كأس العالم للأندية مونديال الأندية رقم قياسي لهالاند مان سيتي ويوفنتوس
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