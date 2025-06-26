لأول مرة وبالمجان.. تجربة جديدة للمشجعين في كأس العالم للأندية

كتبت-هند عواد:

تحمل لحظات الترقب بين الجماهير في ملاعب كرة القدم مع اقتراب المهاجمين من المرمى، طابعا خاصا، إلا أن بعض الحضور من المكفوفين وضعاف البصر لا يستطيعون الإحساس بتلك التجربة.

وأدخلت بعض الشركات تجربة جديدة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، لمساعدة هؤلاء، باستخدام أجهزة كمبيوتر محمولة مطورة، تجمع بين البيانات اللحظية التي تنتجها الفرق والدوريات، والهندسة المبتكرة وتقنية اللمس المستخدمة على مستوى أبسط في الهواتف المحمولة.

وتتاح هذه الأجهزة، التي تُجسّد خطوط وتصميم ملعب كرة القدم، مجانًا لجماهير كأس العالم للأندية في مباريات أتلانتا وفيلادلفيا وسياتل، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تُتاح فيها في فعالية تابعة للفيفا.

قال أنتوني فيرارو أحد المشجعين الذي استخدم أحد هذه الأجهزة خلال مباراة سياتل ساوندرز إف سي وبوتافوجو في تصريحات عبر الموقع الرسمي للفيفا: "كنت أغفو أثناء حضوري للأحداث الرياضية بسبب الملل الشديد، إذ لم أكن أعرف ما الذي سيحدث إلا إذا سألت أحدهم ألف مرة. والآن أنا على حافة مقعدي أنتظر ما سيحدث".

وأضاف فيرارو: "إنها حالة تأهب قصوى. ماذا سيحدث؟ بدلاً من الجلوس هنا نصف نائم، وهناك ضجة كبيرة في الملعب، وأنت تقول: "حدث شيء ما"، هذا أشبه بمشاهدة بناء الهجمة، ثم ترى التسديدة الضائعة أو الناجحة، فتقول: "لهذا السبب الجميع في حالة من الذعر!"، أنت تشارك في هذا الحماس".

وفي فيلادلفيا، دعت هذه الشركة المطورة للجهاز طلاب مدرسة أوفربروك للمكفوفين لتجربة مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد الرياضي في ملعب لينكولن فاينانشال.

وتتضمن التقنية لوحةً بحلقة مغناطيسية صغيرة تُمثل الكرة وتتحرك حول الملعب المُحاكي، يتميز كلا الإصدارين بخيار إضافة تعليق صوتي، بالإضافة إلى لغة لمسية تُعرّف على مختلف الحركات والنتائج باهتزازات فريدة، يعرف المستخدم فورًا تقريبًا ما إذا كانت هناك تمريرة أو عرقلة، وما إذا كانت التسديدة قد ذهبت بعيدًا عن المرمى أم أنها وصلت إلى هدفها.

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