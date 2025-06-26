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مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية 2025

06:41 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    لقطة الهدف الثاني لمونتيري (1)
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    مونتيري وأوراوا (1)
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    لاعب مونتيري (1)
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    راموس مع لاعبي مونتيري (1)
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القاهرة - مصراوي

نجح مونتيري المكسيكي من تحقيق الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس الموافق 26 يونيو، ضمن مواجهات ختام دور المجموعات للمجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025.

وسجل أهداف مونتيري كلا من: نيلسون ديوسا في الدقيقة 30، جيرمان تيرترام في الدقيقة 34 و 7+90، خيسوس كورونا في الدقيقة 39

وبذلك النتيجة رفع مونتيري رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الخامسة وبهذا الفوز حجز المكسيكي مقعدا في دور الـ 16، بينما ودع اوراوا الياباني البطولة متذيلا جدول الترتيب دون نقاط.

وتضم المجموعة الخامسة بجانب مونتيري المكسيكي و اوراوا الياباني كلا من: إنتر ميلان الإيطالي، ريفر بليت الأرجنتيني.

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