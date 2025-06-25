تشيلسي يحقق الفوز على الترجي بثلاثية في كأس العالم للأندية

متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز على حساب نظيره الترجي التونسي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذه النتيجة رفع فريق تشيلسي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 6 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد الترجي عند النقطة رقم 3 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ويدخل الترجي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: خليل القنيشي، أونوتشي أوجبيلو، عبدالرحمن كوناتى.

خط الهجوم: إلياس موكوانا، يان ساس، أشرف الجبرى.

أبرز أحداث مباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: ركلة ركينة لصالح فريق تشيلسي ولكنها تمر دون خطورة.

الدقيقة 15: تسديدة من يان ساس لاعب الترجي ولكنها تخرج أعلى مرمى تشيلسي.

الدقيقة 17: تسديدة قوية من إنزو لاعب تشيلسي ولكن يتصدى لها حارس الترجي بشير بن سعيد.

الدقيقة 23: توقف المباراة لعلاج حارس مرمى الترجي بشير بن سعيد.

الدقيقة 37: تسديدة قوية من لاعب تشيلسي ولكن يتصدى لها حارس المرمى بشير بن سعيد.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: توسين ادرابيويو يحرز الهدف الأول لتشيلسي في مرمى الترجي.

الدقيقة 5+45: ديلاب يحرز الهدف الثاني لتشيلسي في مرمى الترجي.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: تسديدة من لاعب الترجي التونسي، لكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 52: تسديدة من لاعب تشيلسي إنزو فرنانديز ولكن الكرة تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 64: تسديدة قوية من مادويكي لاعب تشيلسي، لكن كرته تمر بجوار القائم.

الدقيقة 75: حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لصالح تشيلسي.

الدقيقة 78: حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء، بعد العودة لتقنية الفار.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: تسديدة من لاعب تشيلسي يتصدى لها بشير بن سعيد حارس مرمى الترجي.

الدقيقة 6+90: تيريك جورج يسجل الهدف الثالث لتشيلسي في مرمى الترجي.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.