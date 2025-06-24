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كيف تستعد زوجة أحمد رمضان بيكهام لتشجعيه أمام بورتو في مونديال الأندية؟

05:20 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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كتب_نهى خورشيد:

حرصت سلمى الجابري زوجة أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركته متابعيها باستعدادها لمشاهدة صدام الأحمر أمام بورتو في كأس العالم للأندية 2025.

ونشرت سلمي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة أولى للاحتفال بتواجد بيكهام في التشكيلة الرسمية للمباراة.

كما ظهرت في الصورة الثانية بقميص النادي الأهلى مع رسالة:"يارب".

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وبورتو بعد قليل في تمام الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تذاع عبر إم بي سي مصر.

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زوجة بيكهام أحمد رمضان بيكهام الأهلي وبورتو كأس العالم للأندية
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