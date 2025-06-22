11 بطاقة صفراء.. المباراة الأكثر خشونة في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة – مصراوي

شهد اليوم الأحد، الموافق 22 يونيو، مواجهة لاتينية نارية جمعت بين ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي (0-0)، لتشتعل المنافسة في المجموعة على التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وشهد اللقاء خشونة واضحة من كلا الفريقين، حيث أشهر حكم المباراة 11 بطاقة صفراء، بينهما بطاقتان لنفس اللاعب من ريفر بليت، ما أدى إلى طرده بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (90+1) وهذا العدد الكبير من الإنذارات يؤكد على القوة البدنية للفريقين، ويؤكد أيضا على مدى قوة التحامات الفرقتين ومدى خشونة الكرة اللاتينية وعلى حدة التنافس في المواجهات اللاتينية.

وبهذا الرقم، أصبحت هذه المباراة الأكثر حصولا على بطاقات صفراء في بطولة كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن.

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة بعد الجولة الثانية:

1- ريفر بليت – 4 نقاط (يتصدر بفارق الأهداف)

2- تشيلسي – 4 نقاط

3- مونتيري – نقطتان

4- أوراوا الياباني – دون نقاط