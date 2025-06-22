كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

يوفنتوس

- -
19:00

الوداد البيضاوي

كأس العالم للأندية

فلومينينسي

4 2
01:00

أولسان هيونداي

كأس العالم للأندية

ريفر بليت

0 0
04:00

مونتيري

جميع المباريات

إعلان

11 بطاقة صفراء.. المباراة الأكثر خشونة في كأس العالم للأندية 2025

07:36 ص الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مباراة مونتيري وريفربليت (1) (1)
  • عرض 3 صورة
    ريفربليت ومونتيري (1) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة – مصراوي

شهد اليوم الأحد، الموافق 22 يونيو، مواجهة لاتينية نارية جمعت بين ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي (0-0)، لتشتعل المنافسة في المجموعة على التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وشهد اللقاء خشونة واضحة من كلا الفريقين، حيث أشهر حكم المباراة 11 بطاقة صفراء، بينهما بطاقتان لنفس اللاعب من ريفر بليت، ما أدى إلى طرده بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (90+1) وهذا العدد الكبير من الإنذارات يؤكد على القوة البدنية للفريقين، ويؤكد أيضا على مدى قوة التحامات الفرقتين ومدى خشونة الكرة اللاتينية وعلى حدة التنافس في المواجهات اللاتينية.

وبهذا الرقم، أصبحت هذه المباراة الأكثر حصولا على بطاقات صفراء في بطولة كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن.

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة بعد الجولة الثانية:

1- ريفر بليت – 4 نقاط (يتصدر بفارق الأهداف)

2- تشيلسي – 4 نقاط

3- مونتيري – نقطتان

4- أوراوا الياباني – دون نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة مونتيري وريفربليت كأس العالم للأندية مونديال الأندية مباريات كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"