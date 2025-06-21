قرار من الجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إغلاق المران الجماعي للفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في مونديال الأندية.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بورتو البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

وينطلق مران المارد الأحمر الجماعي، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة على ملعب مدرسة "بينجري" بمدينة نيوجيرسي.

وجاء قرار المدير الفني بإغلاق مران الفريق، للحفاظ على تركيز اللاعبين، بشكل كامل قبل المباراة المرتقبة أمام بورتو في ختام مباريات الفريق بمجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

ولم يحقق المارد الأحمر أي فوز في مونديال الأندية حتى الآن، حيث تعادل في مباراة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي دون أهداف، قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الثانية أمام بالميراس بنتيجة هدفين دون مقابل.

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