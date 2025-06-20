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تردد قناة إم بي سي أكشن لمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية 2025

03:02 ص الجمعة 20 يونيو 2025

قناة MBC

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القاهرة - مصراوي

يواصل عشاق النادي الأهلي ترقبهم لمباريات فريقهم في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انطلقت في 14 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

وفي إطار التغطية الإعلامية الواسعة للبطولة، أعلنت مجموعة قنوات MBC عن حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي في المسابقة، إلى جانب عدد من القنوات العربية التي ستقوم بنقل مباريات الفرق العربية المشاركة.

ومن المنتظر أن تعرض مباراة الأهلي المقبلة أمام بورتو البرتغالي على شاشة MBC Action، التي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تردد قناة MBC تردد قناة إم بي سي أكشن قناة إم بي سي أكشن كأس العالم للأندية
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