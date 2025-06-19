25 صورة من مران الأهلى الختامي استعداداً لصدام بالميراس

كتب - نهى خورشيد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في مدينة نيوجيرسي، على ملعب مدرسة بينجري، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي غداً الخميس ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلى عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صوراً من المران الختامي للفريق مع تعليق:"جاهزون لمواجهة بالميراس".

شهد المران اجتماعًا فنيًاً بين المدير الفني خوسيه ريفيرو واللاعبين، أكد خلاله على أهمية التركيز وتطبيق التعليمات الفنية أمام خصم قوي مثل بالميراس.

وانطلقت التدريبات بالجوانب البدنية ثم الفنية، بينما خضع رباعي الحراسة الشناوي وشوبير وسيحا ومخلوف لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس خوان خوسيه.

ويحتل المارد الأحمر حتى الآن وصافة مجموعته بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الكروي بالقلعة الحمراء لقاء بالميراس على ملعب ميتلايف بنيويورك في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.