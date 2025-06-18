التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين إنتر ميلان ومونتيري

القاهرة - مصراوي

انتهى الشوط الأول من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وافتتح مونتيري التسجيل عن طريق لاعبه سيرجيو راموس في الدقيقة 25، بعد رأسية قوية لم يتمكن حارس إنتر ميلان من التصدي لها.

وفي الدقيقة 42، أدرك لاوتارو مارتينيز هدف التعادل لصالح إنتر ميلان، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية قبل نهاية الشوط الأول.

ومع الذكر أن مجموعة إنتر ميلان تضم كلًا من: مونتيري المكسيكي، ريفر بليت الأرجنتيني، وأوارو الياباني.

أقرأ أيضًا:

أول 7 صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك



سرطان المريء.. مخاطر تناول تبغ السنوس بعد ظهوره في الدوري المصري





