كيف أثرت الحرب بين إسرائيل وإيران على بطولة كأس العالم للأندية؟

كتب - يوسف محمد:

ألقت الحرب الدائرة في الوقت الحالي بين إيران وإسرائيل، بظلالها على الكثير من الأحداث العالمية في الوقت الحالي بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وساهمت الحرب بين إيران وإسرائيل وما يحدث بينهما في الوقت الحالي، من قصف متبادل بين الدولتين وسط أجواء مشتعلة، إلى تقليل الاهتمام الجماهير بعض الشيئ بمتابعة البطولة.

ولم تؤدي الحرب الإيرانية الإسرائيلية، على المتابعة الجماهيرية فقط للبطولة، بل أدت إلى غياب أحد اللاعبين الذين كان منتظر ظهورهم في المونديال، هو اللاعب الإيراني مهدي طارمي مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي.

ويتواجد طارمي حاليا في طهران، لا يستطيع مغادرتها والخروج منها، بسبب إغلاق المطارات الجوية، بسبب القذف المتبادل بين إسرائيل وإيران في الوقت الحالي.

ويستهل فريق إنتر ميلان الإيطالي مبارياته في كأس العالم، غدا الأربعاء أمام فريق مونتيري المكسيكي، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويشارك فريق إنتر ميلان الإيطالي في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، رفقة كلا من: "ريفر بليت الأرجنتيني، مونتيري المكسيكي وأوراوا الياباني".

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