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مباريات كأس العالم للأندية اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

12:14 ص الإثنين 16 يونيو 2025

مباريات كأس العالم للأندية اليوم

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القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في بطولة كأس العالم للاندية اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو.

ويواجه تشيلسي الإنجليزي نظيره لوس أنجلوس الأمريكي في أول مباريات المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

تشيلسي ضد لوس أنجلوس - 1:00 مساء - القناة الناقلة: DAZN

بالميراس ضد بورتو - 1:00 صباحا - القناة الناقلة: أم بي سي مصر 2

بوتافوغو ضد سياتيل ساونديرز - 5:00 صباحا - القناة الناقلة: DAZN

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