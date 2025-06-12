كتب - يوسف محمد:

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، على حكم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية مهمة إدارة المباراة إلى الحكم علي رضا فغاني، ويعاونه كلا من، أنطون شيتنين مساعد أول، أشلي بيشام مساعد ثان وعلى الفار سيمون مارشينياك.

وتقام مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي، يوم 15 يونيو المقبل في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك"، في افتتاح مباريات مونديال الأندية.

ويعرف النادي الأهلي ولاعبيه فغاني جيدا، حيث سبق له أن أدار مباراة المارد الأحمر أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال في ديسمبر الماضي، وانتهت لصالح الفريق المكسيكي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

أبرز المعلومات عن علي رضا فغاني

ويبلغ فغاني من العمر 47 عاما، فهو من مواليد 21 مارس 1978 بإيران، يحمل الجنسيتين الإيرانية والأسترالية.

وبدأ صاحب الـ 47 عاما مشواره في التحكيم، في عام 2000، لكنه ظهر للمرة الأولى في الدوري الممتاز في عام 2005.

وحصل أفغاني على الشارة الدولية منذ عام 2008، يقيم حاليا في مدينة سيدني بأستراليا.

وشارك صاحب الـ 47 عاما، في ثلاث نسخ سابقة لبطولة كأس العالم، أعوام: "2014، 2018 و2022"، مما يشير إلى امتلاك الحكم سيرة ذاتية كبيرة، بالإضافة إلى مشاركة في 4 مباريات من قبل ببطولة لكأس العالم للأندية.

وسبق لأفغاني أن أدار مباراة نهائي كأس العالم للأندية، في عام 2015 والتي جمعت بين فريقي برشلونة الإسباني وريفير بليت الأرجنتيني، وانتهت لصالح الفريق الإسباني، بثلاثية نظيفة.

وكان أفغاني شاهدا على هزيمة منتخب مصر أمام نظيره منتخب تونس، في نصف نهائي بطولة كأس العرب عام 2015، التي انتهت لصالح نسور قرطاج بهدف دون مقابل، أحرزه عمرو السولية لاعب منتخب مصر بالخطأ في مرماه.

أزمة كبيرة للحكم في كأس آسيا

وتعرض الحكم صاحب الـ 47 عاما لأزمة كبيرة في بطولة كأس آسيا الأخيرة، التي أقيمت في قطر، حيث تم استبعاد الحكم من البطولة، بعد أن تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكوى ضده، بسبب طرد أيمن حسين مهاجم منتخب العراق، في لقاء جمع أسود الرافدين أمام منتخب الأردن في بطولة آسيا.

وجاء قرار الحكم آنذاك بطرد اللاعب أيمن حسين، بسبب احتفاله بطريقة أكل "المنسف"، الذي يعغد أشهر الأطباق والأكلات الأردنية، مما جعل الحكم آنذاك يعتبرها سخرية من الفريق الأردني، لذلك قام بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم آنذاك باستبعاد الحكم لحين النظر في شكوى منتخب العراق، قبل أن يقر الاتحاد بأن قرار الحكم بطرد اللاعب كان صحيحاً.

أبرز الجوائز التي حصل عليها الحكم

ويتمتع أفغاني بسيرة ذاته كبيرة في التحكيم، حيث سبق له وحصل على جائزة أفضل حكم في آسيا عام 2016.

كما حصل صاحب الـ 47 عاما، على جائزة أفضل حكم في إيران مرتين عامي 2014 و2017 أيضًا.

وأدار أفغاني نهائي أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، بين منتخبي البرازيل وألمانيا وانتهى لصالح المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح.

أقرأ أيضًا:

"الأسهل".. حازم إمام يعلق على مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم



"يعرفه الأحمر".. الكشف عن حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي في مونديال الأندية