كتب - محمد الميموني:

يلتقي منتخب مصر تحت 17 عاماً نظيره الأنجولي في ملحق التأهل إلى منافسات كأس العالم قطر 2025.

منتخب مصر كان قد تأهل إلى الملحق بعد فوزه على نظيره الكاميرون مساء أمس الأحد بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل منتخب أنجولا بعد فوزه في وقت سابق من اليوم الإثنين على نظيره إفريقيا الوسطى بسداسية مقابل هدف ضمن كأس أفريقيا تحت 17 عاماً التي تستضيفها دولة المغرب.

موعد مباراة مصر وأنجولا في ملحق كأس العالم للناشئين

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره الأنجولي يوم السبت 12 أبريل في مباراة الملحق.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتنقل المباراة عبر قنوات Arabsat 2C/2D/3A.

وتنطلق منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا في قطر، شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ من

بينها 10 منتخبات من قارة أفريقيا.

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