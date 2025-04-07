رضا عبد العال: بيراميدز أفضل نادِ في مصر بالموسم الحالي وليس الأهلي

كتب - محمد الميموني:

قال لاعب الزمالك والأهلي السابق، رضا عبد العال، إن بيراميدز هو أفضل نادِ بمصر خلال الموسم الجاري.

وأضاف عبد العال عبر برنامج "البريمو" المذاع على قناة ten مساء أمس الأحد:" الأهلي مش أفضل نادِ في مصر بيراميدز وبعديه سيراميكا ولو في عدالة الأهلي والزمالك يكونوا فى آخر الدوري في الموسم الحالي".

واستنكر لاعب الأهلي السابق أداء الجيل الحالي من اللاعبين بصفوف الأهلي وكذلك انتقد قيادة المدير الفني السويسري للفريق كولر للمباريات، قم أردف:"إحنا في زمنا كنا بنلعب كل واحد في تمركزه أنت دلوقتي عندك مثلاً بنشرقي أنت بتعمله أيه عشان يكسبك الماتش ..كولر قليل كورة".

وأتم عبدالعال تصريحاته بقوله:"الأهلي تعادل أكثر من ماتش في الدوري عشان كولر مبيدرس الخصم كويس".

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