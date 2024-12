طائر نورس يخطف الأضواء بهجمة مرتدة في مباراة بإنجلترا (فيديو)

كتب ـ محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة جريمسبي تاون ونظيره بورت فايل في دوري الدرجة الثالثة بإنجلترا، واقعة طريفة بتداخل طائر النورس في إحدي التمريرات أثناء اللقاء.

ماذا حدث؟

في الدقيقة 26 من عمر المباراة، استلم لاعب جريمسبي الكرة من زميله بعد تنفيذ ركلة تماس، وسدد كرة مرتفعة في وسط الملعب، لتصطدم الكرة بطائر النورس الذي كان يحلق على ارتفاع منخفض من أرض الملعب.

وقامت الكرة بتغيير مسارها بعد اصطدامها بالطائر، وسقطت لصالح فريق جريمسبي أيضًا ولكن للاعب أخر، ليستغل الهجمة ويرتد بها على الفريق الأخر.

وتداول مواقع التواصل الإجتماعي هذه اللقطة الطريفة، وصفها البعض بإنها تمرير سحرية أفضل من تمريرة الكثير من اللاعبين.

وكانت مباراة جريمسبي و بورت فايل قد انتهت بخسارة الأخير بثلاثية نظيفة، في منافسات الجولة الـ22 من دوري الدرجة الثالثة بإنجلترا ."League Two"

