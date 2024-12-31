كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة منتخب المملكة العربية السعودية وعمان التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وتأهل منتخب عمان إلى المباراة النهائية، بعدما فاز على نظيره السعودي بثنائية مقابل هدف على ملعب جابر المبارك.

طرد لاعب منتخب عمان، المنذر العلوي في الدقيقة 34

سجل هدف عمان الأول، أرشد العوي في الدقيقة 74

سجل هدف عمان الثاني، علي البوسعيدي في الدقيقة 85

سجل هدف السعودية، محمد كنو في الدقيقة 87

طرد لاعب السعودية، عبد الله الهوساوي في الدقيقة 90+10

ويلاقي منتخب عمان في المباراة النهائية، الفائز من لقاء البحرين والكويت المقرر له اليوم الثلاثاء.

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