لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
15:00

المصري

خليجي 26

البـــحرين

- -
19:45

الكويت

خليجي 26

عمان

2 1
16:30

السعودية

جميع المباريات

إعلان

بـ10 لاعبين.. عُمان إلى نهائي كأس الخليج على حساب السعودية

05:11 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

فريق السعودية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة منتخب المملكة العربية السعودية وعمان التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وتأهل منتخب عمان إلى المباراة النهائية، بعدما فاز على نظيره السعودي بثنائية مقابل هدف على ملعب جابر المبارك.

طرد لاعب منتخب عمان، المنذر العلوي في الدقيقة 34

سجل هدف عمان الأول، أرشد العوي في الدقيقة 74

سجل هدف عمان الثاني، علي البوسعيدي في الدقيقة 85

سجل هدف السعودية، محمد كنو في الدقيقة 87

طرد لاعب السعودية، عبد الله الهوساوي في الدقيقة 90+10

ويلاقي منتخب عمان في المباراة النهائية، الفائز من لقاء البحرين والكويت المقرر له اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول في عام 2024

في الاجتماع الأول.. اللجنة الفنية لاتحاد الكرة تضع خارطة العمل

عمان ضد السعودية منتخب السعودية خليجي 26 كأس الخليج العربي بث مباشر عمان والسعودية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"عودة ثلاثي الفريق".. مصدر يكشف لمصراوي قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد

إعلان

إعلان

طريقة استخدام تطبيق "تليفوني telephony" للكشف عن جمارك الهواتف وسداد الرسوم
عاجل| دار الإفتاء تعلن رسميًا موعد أول أيام شهر رجب