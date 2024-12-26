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ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال رونالدو بالكريسماس.. الحضري في الجيم.. سيارة حجازي

07:22 ص الخميس 26 ديسمبر 2024
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    أحمد عبد القادر (1)
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    الحضري (1)
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    بنزيما (1)
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    أحمد رمضان بيكهام (1)
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    صالح جمعة (1)
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    أحمد حجازي (1)
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    رضا سليم (1)
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له رفقة عائلته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال الاحتفال بالكريسماس.

وشارك صالح جمعة لاعب الأهلي السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات داخل صالة الجيم.

وقام رضا سليم لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة لشقيقه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات.

وحرص عصام الحضري، على مشاركة متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات في صالة الجيم.

ونشر أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر أحمد حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنأ أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق سيراميكا كليوباترا زميله بالفريق محمد بسام بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك أحمد حجازي لاعب فريق نيوم السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل سيارته.

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ستوري نجوم كرة القدم احتفال رونالدو بالكريسماس عصام الحضري أحمد حجازي
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