أحدهم بقدم واحدة.. الفائزون بجائزة "بوشكاش" آخر 5 نسخ (فيديوهات)
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
كتب - محمد القرش:
حصد لاعب نادي مانشستر يونايتد ومنتخب الأرجنتين، أليخاندرو جارناتشو، جائزة أفضل هدف في العالم لعام 2024 "بوشكاش" المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وسبق أن شهدت جائزة "بوشكاش" حدثا لم يُسبق من قبل، حيث حصد لاعب كرة القدم صاحب الساق الواحدة، مارتشين أوليكسي، الجائزة في عام 2022.
الفائزون بجائزة "بوشكاش" آخر 5 نسخ
2024: أليخاندرو جارناتشو - مانشستر يونايتد ضد إيفرتون
🔙 #OnThisDay in 2015 @SpursOfficial made Son Heungmin the most expensive Asian footballer ever, eclipsing Hidetoshi Nakata. He has since inspired them into the @ChampionsLeague final and scored over 100 goals for the club, including the #Puskas winner 💨pic.twitter.com/HmHHwgXV0P
— FIFA (@FIFAcom) August 28, 2021
2023: جيلهيرم مادروجا - بوتافوجو ضد جريميو
2022: مارتشين أوليكسي - ورتا بوزنان ضد ستال رجيشوف
#OnThisDay in 2021 🤩#Puskas ⚽️➡️🏆
😲 @ErikLamela pic.twitter.com/hyEOHzjhPb
— FIFA (@FIFAcom) March 14, 2022
2021: إريك لاميلا - توتنهام ضد أرسنال
2020: سون هيونج مين - توتنهام ضد بيرلني
𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔 2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽🔝
CO ZA STRZAŁ 💪 CO ZA BOMBA 🔥
Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami ❗
To jest właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa 🏆 pic.twitter.com/P65gUCeoJT
— Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 7, 2022
فيديو قد يعجبك: