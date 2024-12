كتب - محمد القرش:

حصد لاعب نادي مانشستر يونايتد ومنتخب الأرجنتين، أليخاندرو جارناتشو، جائزة أفضل هدف في العالم لعام 2024 "بوشكاش" المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسبق أن شهدت جائزة "بوشكاش" حدثا لم يُسبق من قبل، حيث حصد لاعب كرة القدم صاحب الساق الواحدة، مارتشين أوليكسي، الجائزة في عام 2022.

2024: أليخاندرو جارناتشو - مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

🔙 #OnThisDay in 2015 @SpursOfficial made Son Heungmin the most expensive Asian footballer ever, eclipsing Hidetoshi Nakata. He has since inspired them into the @ChampionsLeague final and scored over 100 goals for the club, including the #Puskas winner 💨pic.twitter.com/HmHHwgXV0P

— FIFA (@FIFAcom) August 28, 2021