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أحدهم بقدم واحدة.. الفائزون بجائزة "بوشكاش" آخر 5 نسخ (فيديوهات)

09:35 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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    مارسين أوليكسي صاحب الساق الواحدة يفوز بجائزة بوشكاش 2022
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    هدف إريك لاميلا
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    إيريك لاميلا
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    سون هيونج مين لاعب توتنهام
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    سون هيونج مين وألكسندر أرنولد
  • عرض 10 صورة
    أليخاندرو جارناتشو
  • عرض 10 صورة
    سون هيونج مين لاعب توتنهام
  • عرض 10 صورة
    سون هيونج مين لاعب توتنهام
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    الدوري الإنجليزي.. سون يقود هجوم توتنهام ضد ولفرهامبتون
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كتب - محمد القرش:

حصد لاعب نادي مانشستر يونايتد ومنتخب الأرجنتين، أليخاندرو جارناتشو، جائزة أفضل هدف في العالم لعام 2024 "بوشكاش" المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسبق أن شهدت جائزة "بوشكاش" حدثا لم يُسبق من قبل، حيث حصد لاعب كرة القدم صاحب الساق الواحدة، مارتشين أوليكسي، الجائزة في عام 2022.

الفائزون بجائزة "بوشكاش" آخر 5 نسخ

2024: أليخاندرو جارناتشو - مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

2023: جيلهيرم مادروجا - بوتافوجو ضد جريميو

2022: مارتشين أوليكسي - ورتا بوزنان ضد ستال رجيشوف

2021: إريك لاميلا - توتنهام ضد أرسنال

2020: سون هيونج مين - توتنهام ضد بيرلني

𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔 2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽🔝

ذا بيست بوشكاش جارناتشو ذا بيست 2024 مارتشين أوليكسي
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