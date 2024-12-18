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نيمار يقترب من العودة إلى صفوف الهلال

10:07 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    البرزيلي نيمار مع الهلال
  • عرض 5 صورة
    نيمار لاعب الهلال السعودي
  • عرض 5 صورة
    البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي
  • عرض 5 صورة
    نيمار لاعب الهلال
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كتبت-هند عواد:

يقترب البرازيلي نيمار دا سيلفا من العودة إلى صفوف الهلال، بعد غيابه لأكثر من شهر، عقب الإصابة التي تعرض لها، خلال مباراة استقلال طهران، في دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن نيمار يقترب من العودة إلى الهلال، بعد مشاركته في جزء من التدريبات الجماعية للفريق.

وشارك نيمار في جزء من التدريبات الجماعية للهلال، ضمن برنامجه التأهيلي، تدريجا لعودته من الإصابة العضلية، وتشير التقارير إلى انه سيعود عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

نيمار الهلال عودة نيمار الدوري السعودي
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