كاف يرشح نادي مسار ولاعباته ومدربه لجوائز الأفضل في إفريقيا

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كتبت - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء المرشحين لجوائز كرة القدم النسائية في إفريقيا لعام 2024، للحفل السنوي يوم 16 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

شهدت قوائم الترشيحات تواجد العديد من لاعبات مسار، من بينهما:

أفضل حارسة مرمى جاءت من فريق مسار حبيبة صبري، بجانب ترشحها إلى جائزة أفضل لاعبة شابة.

ضمن جائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا 2024، تواجد ثنائي الفريق المصري ساندرين نيونكورو، شادية نانكيا.

ضمن الجوائز الفنية، جاء أحمد رمضان ضمن الأسماء المرشحة لجائزة أفضل مدرب لفريق كرة نسائية في إفريقيا.

وأخيراً تواجد النادي ضمن قائمة الأندية النسائية المرشحة للأفضل في أفريقيا لعام 2024.

بالذكر أن الفريق النسائي لمسار ودع منافسات دوري أبطال إفريقيا للسيدات، عقب الخسارة أمام الجيش الملكي المغربي بنتيجة 2-1 في الدور النصف النهائي من المسابقة.