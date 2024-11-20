لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

انبي

- -
14:30

الأهلي

الدوري الإماراتي

البطائح

- -
14:40

خورفكان

الدوري الإماراتي

العروبة

- -
17:30

العين

جميع المباريات

إعلان

كاف يرشح نادي مسار ولاعباته ومدربه لجوائز الأفضل في إفريقيا

10:28 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المرشحين لجائزة أفضل مدرب سيدات
  • عرض 4 صورة
    المرشحين لجائزة أفضل نادي سيدات
  • عرض 4 صورة
    المرشحين لجائزة أفضل لاعبة شابة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء المرشحين لجوائز كرة القدم النسائية في إفريقيا لعام 2024، للحفل السنوي يوم 16 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

شهدت قوائم الترشيحات تواجد العديد من لاعبات مسار، من بينهما:

أفضل حارسة مرمى جاءت من فريق مسار حبيبة صبري، بجانب ترشحها إلى جائزة أفضل لاعبة شابة.

ضمن جائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا 2024، تواجد ثنائي الفريق المصري ساندرين نيونكورو، شادية نانكيا.

ضمن الجوائز الفنية، جاء أحمد رمضان ضمن الأسماء المرشحة لجائزة أفضل مدرب لفريق كرة نسائية في إفريقيا.

وأخيراً تواجد النادي ضمن قائمة الأندية النسائية المرشحة للأفضل في أفريقيا لعام 2024.

بالذكر أن الفريق النسائي لمسار ودع منافسات دوري أبطال إفريقيا للسيدات، عقب الخسارة أمام الجيش الملكي المغربي بنتيجة 2-1 في الدور النصف النهائي من المسابقة.

نادي مسار للسيدات جوائز الأفضل في إفريقيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جوائز كرة القدم النسائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* إزاي تعرف نتيجة قرعة الحج من موقع وزارة الداخلية بالرقم القومي؟
الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه