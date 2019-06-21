  • عاجل:افتتاح كأس الأمم الأفريقية.. أجواء وكواليس (تغطية مباشرة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة وفاة محمد مرسي هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    تقديم عروض الصوت والضوء مجانا لمنتخبات أمم أفريقيا وخصومات للجماهير

    03:26 م الجمعة 21 يونيو 2019

    برعاية

    ZED
    تقديم عروض الصوت والضوء مجانا لمنتخبات أمم أفريقيا وخصومات للجماهير

    الصوت والضوء

    كتبت- شيماء حفظي:

    تستعد عروض شركة الصوت والضوء، لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية مجانا في كل مناطقها ( الهرم – ابوسمبل – الكرنك – فيلة – ادفو ) تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

    وقال سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء، في بيان اليوم الجمعة، إن الشركة خاطبت وزارة الشباب والرياضة

    وتم دعوة الوفود الرسمية والفرق المشاركة بالبطولة، لحضور عروض الصوت والضوء بكل اللغات مجانا فب مناطق الصوت والضوء الخمسة خلال فترة البطولة.

    وأضاف سعد، أنه سيتم منح الجماهير الأفريقية لجميع الفرق خصمًا خاصًا لتكون التذاكر بسعر تذكرة المصريين 65 جنيها بدلا من 250 جنيها .

    وتنطلق اليوم، المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها القاهرة.

    لمتابعة كل ما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 (اضغط هنا)

    الصوت والضوء منتخبات أمم أفريقيا أمم أفريقيا 2019 كأس الأمم الأفريقية وزارة قطاع الأعمال وزارة الشباب والرياضة

    الخبر التالى:

    "جنيه ونص" تنصر الميكروباص على أتوبيسات النقل العام في رحلة الاستاد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان