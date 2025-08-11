إعلان

رابط الحجز.. تخصيص شقق الإسكان المتوسط ضمن سكن لكل المصريين 7

07:00 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

تخصيص شقق الإسكان المتوسط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل، والمتقدمين على شقق مدينة حدائق أكتوبر- الجيزة، مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

ومن المقرر حجز الشقق في (الدقهلية: جمصة) و(دمياط: شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث، الزرقا) و(الشرقية: العاشر من رمضان) (بني سويف: بني سويف الجديدة) (أسوان: أسوان الجديدة) (مطروح: مدينة العلمين) (أسيوط: مدينة ناصر) (المنيا: المنيا الجديدة) (البحيرة: الرشيد الجديدة)، غدًا الثلاثاء 12 أغسطس أيضًا.

وخصص صندوق الإسكان، يوم الأربعاء 13 أغسطس، للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ في الحجز خلال الفترة المخصصة لهم.

اقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

طرح شقق لأول مرة.. تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر بسكن لكل المصريين 7

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شقق الإسكان الإسكان المتوسط سكن لكل المصريين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟