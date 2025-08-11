رابط الحجز.. تخصيص شقق الإسكان المتوسط ضمن سكن لكل المصريين 7

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل، والمتقدمين على شقق مدينة حدائق أكتوبر- الجيزة، مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

ومن المقرر حجز الشقق في (الدقهلية: جمصة) و(دمياط: شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث، الزرقا) و(الشرقية: العاشر من رمضان) (بني سويف: بني سويف الجديدة) (أسوان: أسوان الجديدة) (مطروح: مدينة العلمين) (أسيوط: مدينة ناصر) (المنيا: المنيا الجديدة) (البحيرة: الرشيد الجديدة)، غدًا الثلاثاء 12 أغسطس أيضًا.

وخصص صندوق الإسكان، يوم الأربعاء 13 أغسطس، للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ في الحجز خلال الفترة المخصصة لهم.

