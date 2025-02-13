بحضور نقيب المهندسين.. لجنة مزاولة المهنة تُطلق المنظومة الإلكترونية للسجل الهندسي

كتب- محمد عبدالناصر:



اجتمعت لجنة مزاولة المهنة، بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وعبر تطبيق "زووم"، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر اللجنة، لمتابعة النسخة التجريبية للمنظومة الإلكترونية للسجل الهندسي والاطمئنان على سير العمل بها.



نقلة تكنولوجية في خدمة المهندسين

أكد المهندس طارق النبراوي، أن نقابة المهندسين تعد قاطرة التكنولوجيا في مصر، مشيرًا إلى أن خطوة ميكنة السجل الهندسي تأتي إيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات في تسريع تحقيق الأهداف.



وتهدف المنظومة إلى ربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية، تخفيف العبء على المهندسين، وتسريع إنهاء إجراءات تجديد السجل الهندسي دون الحاجة للتردد المتكرر على النقابة.



التجربة التجريبية وضمان الجودة

أوضح الدكتور المهندس أحمد البدوي، أن المنظومة ستمر بمرحلة تشغيل تجريبية لمدة ثلاثة أشهر في عدد من النقابات الفرعية لتقييمها ومعالجة أي أخطاء محتملة بناءً على ملاحظات المهندسين.



وأشاد بمجهودات لجنة مزاولة المهنة التي عملت على تطوير المنظومة بصورة متكاملة لتلبية احتياجات المهندسين.



تخفيف التكدس ودعم المهندسين

أشار المهندس الاستشاري السيد حسنن إلى أن اللجنة ركزت خلال الشهرين الماضيين على متابعة خطوات البرمجة وربط النقابات الفرعية بالنقابة العامة لتسهيل تجديد السجلات للمهندسين الاستشاريين، خاصة أولئك الذين يقيمون خارج القاهرة.



وأكد أهمية التصدي لأي ممارسات غير قانونية، مع تحقيق تكافؤ الفرص بين المهندسين المصريين وتعزيز الخبرات الوطنية.



رؤية مستقبلية لمهنة الهندسة

تسعى لجنة مزاولة المهنة من خلال هذه الخطوة إلى تنظيم العمل الهندسي ووضع نظم متكاملة للارتقاء بمهنة الهندسة، بما يحقق أهداف نقابة المهندسين كتنظيم مهني واجتماعي يعزز مصلحة المهندسين والمجتمع ككل.



المنظومة الإلكترونية للسجل الهندسي تمثل خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في خدمة المهندسين، مما يدعم تطلعات النقابة في تعزيز الكفاءة وتحقيق رؤية مستقبلية لمهنة الهندسة في مصر.





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