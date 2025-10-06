افتتحت شركة المقاولون العرب بالتعاون مع شركة الأبرار العقارية التابعة لمجموعة السيابي، مصنع العالمية للصناعات الخرسانية "جلوبال" Global Precast Industries في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عُمان، تحت رعاية الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.

حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الشيخ سالم السيابي رئيس مجلس إدارة الأبرار العقارية، والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، والمهندس إبراهيم السيابي رئيس مجلس إدارة المصنع، والمهندسة هبة أبو العلا نائب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، والمهندس حسام فايد المدير العام.

وقالت المهندسة هبة أبو العلا إن المصنع يمثل خطوة مهمة في إعادة تشكيل قطاع البناء بالسلطنة، ودعم أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال حلول خرسانية مبتكرة ومستدامة تواكب التطور العمراني والاقتصادي السريع في البلاد.

وأُقيم المصنع على مساحة 24 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 2 مليون ريال عُماني، ويضم 6 خطوط إنتاج بطول 150 مترًا قادرة على إنتاج 500 متر مربع يوميًا من الخرسانة الجاهزة، قابلة للزيادة إلى 1500 متر مربع عند التشغيل بثلاث ورديات متتالية.

ويُنتج المصنع أعمدة وأسقف "هولوكور" وسلالم خرسانية مسبقة الصب، مع إمكانية تصنيع عناصر تفصيلية وفق الرسومات الهندسية لكل مشروع، ويعمل بتقنية التجفيف الآلي لرفع كفاءة العمليات وضمان جودة الإنتاج.

ويمثل المشروع قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، إذ يوفر فرص عمل مباشرة، ويسهم في نقل الخبرات وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في إدارة وتشغيل خطوط الإنتاج. كما يُعد المصنع الأول من نوعه في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحجم والطاقة الإنتاجية.

ويسهم المصنع الجديد في تلبية الطلب المتزايد على مواد البناء، وتسريع تنفيذ المشروعات السكنية بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالطرق التقليدية، بما يدعم جهود السلطنة نحو تنمية عمرانية واقتصادية مستدامة تعزز مكانتها كمركز إقليمي للبناء الحديث والصناعات الإنشائية المتقدمة.

وشارك في حفل الافتتاح منة ضياء القنصل العام لجمهورية مصر العربية في السلطنة، والعقيد بحري أركان حرب محمد جمعة غالي الملحق العسكري، والمهندس محمد زهيري المدير التنفيذي للمصنع، والمهندس عصام سليم مدير الشؤون الفنية، وممدوح الليثي مدير الشؤون المالية والإمداد، ومحمد عبدالوهاب مدير الموارد البشرية.

وشهد الحفل توقيع باكورة التعاقدات للمصنع بتنفيذ أربع مراحل من مشروع "كمبوند الوفا" بمدينة السلطان هيثم بإجمالي منتجات خرسانة مسبقة الصب تبلغ 185 ألف متر مربع، بقيمة تقارب 8.14 مليون ريال عُماني، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة العتال هولدينج لتنفيذ مشروعاتها العقارية داخل السلطنة.

