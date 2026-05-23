روى والد الطفل إبراهيم ياسين إبراهيم أحمد، 12 عامًا، من قرية كمشوش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاة نجله غرقًا داخل حمام سباحة بقرية فيشا الكبرى، مؤكدًا أن الأسرة ما زالت تعيش حالة صدمة بعد الواقعة.

وقال والد الطفل، في تصريحات لموقع مصراوي، إنهم تلقوا اتصالًا مساء أمس قرابة الساعة العاشرة، يفيد بتعرض نجله للغرق داخل حمام السباحة، مضيفًا أنه توجه فورًا إلى مستشفى سرس الليان، دون أن يعلم وقتها طبيعة حالة ابنه الصحية.

وأضاف الأب أن المنقذ الموجود داخل حمام السباحة أخبره بأنه حاول إنقاذ الطفل لكنه لم يتمكن من اللحاق به، مؤكدًا أنه اكتشف لاحقًا أن المنقذ كان منشغلًا باستخدام الهاتف المحمول وقت الواقعة.



وأشار والد الطفل إلى أن نجله كان يساعده بشكل يومي في العمل على "التروسيكل"، قائلًا: "كان دراعي اليمين في الحياة والشغل"، لافتًا إلى أن الطفل كان حافظًا لـ4 أجزاء من القرآن الكريم رغم صغر سنه.

وأكد الأب أن نجله لم يكن يجيد السباحة، وأن تلك كانت المرة الأولى التي يذهب فيها إلى حمام سباحة، مضيفًا: "الحمد لله على كل شيء.. أنا راضي بقضاء ربنا"، موضحًا أنه لم يحرر محضرًا ضد حمام السباحة.

خلفية الواقعة

شهدت قرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية واقعة مصرع طفل غرقًا داخل حمام سباحة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى سرس الليان المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين أن الطفل يدعى "إبراهيم.ي.إ.أ"، يبلغ من العمر 12 عامًا، بالصف السادس الابتدائي، ومقيم بقرية كانشوش التابعة لمركز منوف، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الحادث والتأكد من توافر اشتراطات السلامة داخل حمام السباحة.