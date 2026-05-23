شهدت محافظة الدقهلية، خلال الساعات الماضية، 3 حوادث طرق مروعة ومتفرقة، أسفرت عن مصرع سائق إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بمحصول البنجر بمركز الستاموني، بالإضافة إلى إصابة 7 أشخاص بجروح وكسور بالغة في حادثي تصادم دراجات نارية "موتوسيكلات" بالمنصورة وجمصة.

وجرى نقل جثة المتوفى والمصابين إلى المستشفيات، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحادث الأول: مصرع سائق تريلا البنجر

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بانقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بمحصول بنجر السكر، وذلك أثناء توجهها إلى مصنع السكر.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب السيارة بطريق "جمصة البلد" وتحديداً عند منحنى (ملف) قرية عصفور، بسبب اختلال عجلة القيادة.

وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة ويدعى أحمد السيد شحاتة (28 عاماً). وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما انتقلت الأجهزة التنفيذية لرفع السيارة وحمولتها لإعادة فتح الطريق.

الحادث الثاني: تصادم بالمواجهة أمام قرية بدواي

كذلك تلقى مأمور مركز شرطة المنصورة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، باصطدام دراجتين ناريتين أمام قرية "بدواي" التابعة لدائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام "موتوسيكلين" بالمواجهة على طريق (المنصورة ـ دمياط) الشرقي في اتجاه المنصورة، بسبب السرعة.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم: إبراهيم عبدالعاطي إبراهيم علاء (52 عاماً - مقيم بقرية بدواي): مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وجروح متفرقة، وخالد السيد علي (64 عاماً - مقيم بقرية سرسو البرامون): مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح متفرقة، وأحمد علي جاد (57 عاماً - مقيم بقرية بدواي): مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة، وعصام السيد علي (66 عاماً - مقيم بقرية سرسو البرامون): مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

وجرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، ونقل المصابين الأربعة إلى مستشفى شربين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الحادث الثالث: تصادم أمام المنطقة الصناعية بجمصة

وفي سياق متصل، استقبل الطريق الدولي الساحلي بالدقهلية حادثاً مماثلاً، حيث تلقت مديرية الأمن إخطاراً من مأمور قسم شرطة جمصة، يفيد باصطدام "موتوسيكلين" بالطريق الدولي أمام البوابة الثالثة للمنطقة الصناعية.

بالانتقال والفحص، تبين اصطدام دراجتين ناريتين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص (جميعهم مقيمون بقرية الكوم الأحمر بمركز بلقاس)، وهم: الطنطاوى أحمد الطنطاوى أحمد (46 عاماً): مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات بالوجه، وعلي عبد الله إبراهيم علي (36 عاماً): مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحسن يحيى غريب عبد اللطيف (20 عاماً): مصاب بكسر بالقدم اليسرى.

تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج الإسعافي اللازم.

الإجراءات القانونية

تحررت المحاضر اللازمة عن الحادثين المصلحين، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، وطلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وسماع أقوالهم فور تحسن حالتهم، وكلفت رجال المباحث بإعداد تقرير حول ملابسات الحادثين.