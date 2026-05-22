بينها 5 بدمنهور.. خريطة منافذ اللحوم المخفضة لعيد الأضحى في البحيرة: البلدي بـ 340

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بدء تشغيل 34 منفذًا وشادرًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة، أن أسعار اللحوم بالمنافذ تتراوح بين 340 و390 جنيهًا للكيلو، مع استمرار ضخ كميات يومية من اللحوم البلدية الطازجة لتلبية احتياجات المواطنين قبل وخلال أيام العيد، وتحقيق التوازن السعري داخل الأسواق.

تكثيف الرقابة على الأسواق

وجهت محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والطب البيطري، لمتابعة الالتزام بالأسعار المحددة، والتأكد من جودة اللحوم وصلاحيتها، ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأشارت إلى أن التوسع في إقامة المنافذ والشوادر يأتي ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية واللحوم بأسعار مناسبة وجودة متميزة، دعمًا للأسر المصرية ومحدودي الدخل.

توزيع المنافذ والشوادر بالمراكز

جرى توزيع المنافذ والشوادر بواقع 5 منافذ بمدينة دمنهور، و4 منافذ بكفر الدوار، ومنفذين بإدكو، ومنفذ واحد بالرحمانية، و4 منافذ بأبو المطامير، و3 منافذ برشيد، ومنفذين بالنوبارية، و3 منافذ بأبو حمص، ومنفذ واحد بوادي النطرون، ومنفذ واحد بالدلنجات، ومنفذين بشبراخيت، ومنفذ واحد بالمحمودية، و3 منافذ بحوش عيسى، ومنفذين بإيتاي البارود، ومنفذ واحد بكوم حمادة.