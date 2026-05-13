تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، انطلاق التشغيل الفعلي لمركز "بني سويف للتحصين والتعقيم والوقاية البيطرية" بشرق النيل.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المحافظة لاعتماد منظومة علمية متكاملة تواجه ظاهرة الحيوانات الضالة والخطرة، وتحد من مخاطر العقر والسعار؛ بما يضمن تعزيز السلامة العامة للمواطنين مع الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان



منظومة متكاملة للحد من الحيوانات الضالة والعقر

وأكد المحافظ أن المركز يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف حماية المواطنين من مخاطر العقر والأمراض المشتركة، خاصة مرض السعار، من خلال تنفيذ برنامج للتحصين والتعقيم والرصد المبكر للبؤر الساخنة للحيوانات الضالة، بما يسهم في تقليل أعدادها تدريجيًا والسيطرة على الظاهرة بصورة علمية وآمنة.

وأوضح أن المحافظة تتعامل مع الملف باعتباره قضية صحة عامة وأمن مجتمعي، وليس مجرد ظاهرة بيئية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تقليل احتمالات تعرض المواطنين للعقر قبل وقوعها، عبر منظومة وقائية متكاملة تعتمد على التدخل المبكر والتحصين والمتابعة المستمرة.

الصحة: صرف 27 ألف جرعة لقاح لأكثر من 8 آلاف مواطن

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة أن خطورة العقر لا تقتصر على الإصابات الجسدية فقط، بل تمتد إلى احتمالية انتقال مرض السعار، الذي يُعد من الأمراض الفيروسية الخطيرة وقد يؤدي إلى الوفاة حال عدم تلقي العلاج واللقاحات الوقائية في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن مديرية الصحة تعاملت خلال أقل من 60 يومًا مع آلاف الحالات، حيث تم صرف أكثر من 27 ألف جرعة لقاح لأكثر من 8 آلاف مواطن، بالإضافة إلى استقبال 873 حالة عقر شديدة احتاجت إلى أمصال علاجية، بإجمالي تكلفة تجاوزت 5.2 مليون جنيه، ما يعكس حجم العبء الواقع على المنظومة الصحية وأهمية التحول نحو الوقاية.

الطب البيطري: إعادة الحيوانات غير العدوانية بعد تعقيمها وتحصينها

وأكد الدكتور أحمد الجبالي مدير مديرية الطب البيطري أن جميع الإجراءات داخل المركز تتم وفق ضوابط علمية دقيقة وتحت إشراف بيطري كامل، موضحًا أن آلية العمل تبدأ برصد البؤر الساخنة للحيوانات الضالة ونقلها بوسائل آمنة إلى المركز.

وأضاف أن الحيوانات تخضع للكشف البيطري والتحصين ضد السعار والتعقيم، مع عزل الحالات الخطرة، بينما يتم إعادة الحيوانات غير العدوانية إلى أماكنها بعد التأكد من حالتها الصحية ووضع علامة تعريفية عليها، بما يضمن السيطرة العلمية على الظاهرة.

وأشار إلى أن المركز يضم أماكن مخصصة للعزل والملاحظة البيطرية، وغرفة عمليات للتعقيم والتدخلات الطبية، بالإضافة إلى مناطق للرعاية والمتابعة بعد التحصين، فضلًا عن تجهيزات فنية ولوجستية تضمن كفاءة تشغيل المنظومة وفق أحدث المعايير البيطرية.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن البؤر الخطرة

وشددت الجهات التنفيذية خلال الجولة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن تجمعات الكلاب الضالة والبؤر الخطرة، من خلال الخط المباشر لمديرية الطب البيطري أو الخط الساخن لمركز السيطرة أو عبر الصفحة الرسمية، مع ضرورة تحديد الموقع بدقة وإرفاق الصور أو الفيديوهات إن أمكن، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أعلى معدلات الأمان المجتمعي.

تخصيص حساب بنكي لدعم استدامة المنظومة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم تخصيص حساب بنكي رسمي لدعم استدامة منظومة التحصين والتعقيم والوقاية البيطرية، وهو رقم (06194030000010) ببنك القاهرة، في إطار دعم المشاركة المجتمعية والمساهمة في استمرار الخدمات الصحية والبيئية المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة التضامن لدعم المبادرات المجتمعية والخدمية التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.