لم تقتصر تداعيات موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد مؤخراً على البنية التحتية فحسب، بل امتدت آثارها لتطال الحياة البحرية في أعماق خليج السويس.

وفي مشهد يجسد الإنسانية والوعي البيئي، شهد أحد شواطئ مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء عملية إنقاذ ملموسة لسلحفاة بحرية نادرة من نوع "الترسة"، بعد أن جرفتها الأمواج العاتية بعيداً عن بيئتها الطبيعية.

معاناة السلحفاة داخل شبكة الصيد

قال أحمد منصور، موظف بإحدى شركات البترول بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، إن موجة الطقس السيئ وارتفاع الأمواج في خليج السويس، جرفت سلحفاة من نوع الترسة إلى شبكة صياد قام بوضعها بالقرب من الشاطئ، وظلت السلحفاة عالقة في الشبكة لعدة أيام، حتى جاء الصياد ليخرج الشبكة، وفوجئ بوجود السلحفاة.

مواصفات السلحفاة

وأوضح "منصور"، أنه خلال مروره على الشاطئ التابع للشركة وجد الصياد وهو يحاول إلقاء السلحفاة في المياه مرة أخرى، ولكنه لم يستطيع بمفرده، نظرا لكبر حجم السلحفاة وتجاوز وزنها 25 كيلو جرام، لذا ساعده في إعادتها للمياه.

وأشار إلى أن السلحفاة كادت أن تنفق لكونها ظلت عالقة لفترة طويلة بعيدة عن المياه، مشيرا إلى أن السلحفاة كانت بعيدة عن المياه بنحو 150 متر، لذا كان من الصعب وضعها في المياه مع كبر حجمها، ولكننا حاولنا عدة مرات حتى عادت، مؤكدا أنه ظل يراقبها حتى تأكد أنها سبحت في المياه، وعادت لحياتها الطبيعية.

وأشار إلى أن موقف الصياد من السلحفاة يعد موقف إنساني بطولي، كونه ساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، خاصة أن هذا النوع من السلاحف مطلوب في السوق، ويقبل على شرائه كثير من المواطنين بثمن باهظ، لكنه كان حريص على إعادتها لحياتها البحرية، لكونها من الكائنات البحرية النادرة.

موسم تكاثر السلاحف البحرية

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر عوض، بمحميات جنوب سيناء، إن هذا النوع من السلاحف يوجد في مياه البحر الأحمر فقط، وتكاثره يتأثر بدرجة كبيرة بحالة الطقس، لذا فهو يوجد في المناطق الدافئة، ويبدأ موسم التكاثر الخاص به بداية من شهر أبريل حتى شهر أغسطس، وتقوم السلحفاة بوضع البيض في الرمال بالقرب من الشاطئ، وتظل تراقبه حتى يفقس، ثم تحرف السحالف الصغيرة إلى البحر، مما يسهم في الحفاظ على النوع، ويسهم في الحفاظ على توازن بيئة الحياة البحرية.