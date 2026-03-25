نجا من الموت وفقد "بقرته وحماره".. محافظ الفيوم يوجه بصرف تعويض لمزارع الروضة

كتب : حسين فتحي

10:14 م 25/03/2026

محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم

أصدر الدكتور محمد غنيم، محافظ الفيوم، توجيهات عاجلة لدكتورة شيرين فتحى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات اللازمة لأحد المزارعين بقرية "الروضة"، وذلك بعد فقدان مصدر رزقه المتمثل في "بقرة وحمار" نتيجة حادث صعق كهربائي بسبب سوء حالة الطقس التى اجتاحت المحافظة منذ صباح اليوم الأربعاء.

ووجه المحافظ على سرعة إنتقال لجنة من التضامن الاجتماعي والطب البيطري إلى موقع الحادث بقرية الروضة، لتقييم الأضرار وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمزارع المتضرر في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الدولة تقف بجانب أبنائها من صغار المزارعين في مواجهة الأزمات الطارئة.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض قرية الروضة بمركز طامية لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، مما أدى إلى حدوث ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بالقرية. حيث تصادف مرور المزارع بصحبة (بقرته وحماره) بالقرب من عمود إنارة، مما أسفر عن نفوقهما في الحال نتيجة الصعق الكهربائى، فيما نجا المزارع من الموت بأعجوبة.

وفي السياق نفسه، وجه الدكتور محمد غنيم الوحدات المحلية وشركة الكهرباء بضرورة مراجعة كافة أعمدة الإنارة وعزل الأسلاك المكشوفة، خاصة في القرى والنجوع، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مع استمرار تقلبات الحالة الجوية. كما ناشدت المحافظة المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء سقوط الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

يأتي هذا القرار ليؤكد على نهج المحافظة في التواصل المباشر مع مشكلات المواطنين وتقديم الحلول العاجلة التي تضمن توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية.

الحمار الذى انقذ صاحبه بالفيوم

تعويضات المزارعين مركز طامية ماس كهربائي لتضامن الاجتماعي بالفيوم صعق حمار الطقس السيئ

