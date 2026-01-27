بنها تحصد 5 ميداليات في بطولة الجامعات المصرية لتنس الطاولة لذوي الهمم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حصدت جامعة بنها، مراكز متقدمة في بطولة الجامعات المصرية لتنس الطاولة لذوي الهمم، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تحقيق طلاب الجامعة من ذوي الهمم نتائج متميزة بالبطولة، بعد حصولهم على 2 ميدالية ذهبية، و2 ميدالية فضية، وميدالية برونزية واحدة، مشيدًا بما قدمه الطلاب من أداء مشرف يعكس قدراتهم وإصرارهم على التميز.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين، مشجعًا إياهم على الاستمرار في المشاركة الإيجابية بمختلف البطولات والمسابقات، بما يسهم في توجيه طاقاتهم بالشكل الصحيح، وإكسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المتنوعة.

وأكد الجيزاوي أن جامعة بنها تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، من خلال دمجهم في المجتمع الجامعي، وتوفير كافة أوجه الدعم لهم، والعمل على حل أي صعوبات أو مشكلات قد تواجههم، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية، مشددًا على حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين في مختلف المجالات، وتشجيع الأنشطة الطلابية وتنمية المواهب، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الميداليتين الذهبيتين حصلت عليهما الطالبة ريهام عماد سلامة، والطالبة صفا حافظ عبد المنعم، فيما حصل على الميداليتين الفضيتين كل من سعد محمد حلمي، ومصطفى صابر محمد، بينما نالت الميدالية البرونزية الطالبة أسماء جمال بغدادي.