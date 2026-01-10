أسرتها رفضت خطبته.. المشدد 7 سنوات لعاطل تعدى على فتاة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي جنسيًا على فتاة داخل شقته بمنطقة المنتزه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الجواد يس، وعضوية كل من المستشار عصام خليفة، والمستشار أيمن محمود، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.

تعود وقائع القضية رقم 23550 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة ثان المنتزه، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد ورود بلاغ يتهم شابًا بالتعدي جنسيًا على فتاة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ع.ي.ال" كان على علاقة عاطفية بالمجني عليها "ش.أ.ج"، وتقدم لخطبتها إلا أن أسرتها رفضته بسبب سمعته السيئة. واستغل المتهم عدم وجود أسرة الفتاة في المنزل وتعدى عليها جنسيًا، واعدًا إياها بالزواج.

وعقب علم أسرة المجني عليها بالواقعة، قاموا بتحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة العامة التحقيقات وتحيل المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المشدد.