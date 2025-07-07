الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، القرار رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠٢٥، بتكليف اللواء ياسر كمال الدين محمد رئيسًا لمركز ومدينة الفرافرة، والدكتور ياسر محمود رئيسًا لمركز ومدينة الداخلة، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وشدّد المحافظ على ضرورة التركيز على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها، والدفع بمعدلات الإنجاز في المشروعات الجارية بكافة المراكز للارتقاء بمنظومة الإدارة المحلية وتوفير خدمات لائقة للمواطنين.