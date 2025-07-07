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تكليف اللواء ياسر كمال رئيسًا لمركز الفرافرة والدكتور ياسر محمود لـ الداخلة

03:47 م الإثنين 07 يوليو 2025

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، القرار رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠٢٥، بتكليف اللواء ياسر كمال الدين محمد رئيسًا لمركز ومدينة الفرافرة، والدكتور ياسر محمود رئيسًا لمركز ومدينة الداخلة، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وشدّد المحافظ على ضرورة التركيز على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها، والدفع بمعدلات الإنجاز في المشروعات الجارية بكافة المراكز للارتقاء بمنظومة الإدارة المحلية وتوفير خدمات لائقة للمواطنين.

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اللواء دكتور محمد الزملوط ركز الفرافرة للواء ياسر كمال لدكتور ياسر محمود
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