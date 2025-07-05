وحدات سكنية مدعومة لمنخفضي الدخل.. تفاصيل الطرح الجديد بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن الطرح الخاص بمحافظة البحيرة وفقًا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتضمن وحدات إسكان اجتماعي بمركز ومدينة الدلنجات.

وأوضحت عازر، أن الوحدات مخصصة للفئات من منخفضي الدخل، بأسعار مدعومة وشروط ميسرة تتيح التملك عبر نظام التمويل العقاري، وبفائدة منخفضة 8٪ سنويا على مدار 20 عامًا ، ومقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

وأعلن الصندوق طرح وحدات سكنية للمواطنين بمحافظة البحيرة، ضمن أكثر من 101 ألف وحدة سكنية يتم طرحها على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 75 و90 متر لمنخفضي ومتوسطي الدخل اعتباراً من 8 يوليو حتى 7 أغسطس 2025 تخصيص إلكتروني عشوائي فقط للعملاء السابق تقدمهم بإعلان سكن لكل المصريين (5 ) ممن هم خارج الأولوية أو غير منطبق عليهم الشروط، دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز، وذلك بشرط انطباق محددات الإعلان الحالي.

وسيتم إتاحة كافة تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل بكراسات الشروط والحجز للمواطنين من خلال مكاتب البريد، على أن يتم التسجيل الإلكتروني عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكدت محافظ البحيرة، أن هذا الطرح يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير بيئة سكنية متكاملة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدة دعم المحافظة الكامل لتلك المشروعات وتيسير كافة الإجراءات أمام الراغبين في التقديم من أبناء المحافظة.