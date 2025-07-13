الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد ، زيارة للمصابين في حادث انهيار عقار العطارين، الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية بمستشفى جمال حمادة، وذلك لمتابعة حالاتهم الصحية والاطمئنان على مستوى الرعاية المقدّمة لهم.

وخلال الزيارة، أصدر المحافظ توجيهًا فوريًا لمديرية التضامن الاجتماعي ببدء إجراءات صرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة صور الدعم للمتضررين، وعدم التهاون في حقوقهم.

كما شدد على استمرار أعمال رفع الأنقاض، والمتابعة الميدانية لحالة المباني المجاورة، واتخاذ الإجراءات الفنية والهندسية اللازمة لضمان سلامة المواطنين بالمنطقة، بالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية المعنية.

يُذكر أن الحادث أسفر عن وفاة مواطنين اثنين وإصابة خمسة آخرين، من بينهم طفلان وسيدة مسنّة، بعد انهيار جزئي بالعقار رقم 138 بشارع الخديوي – ناصية شارع صلاح الدين، وهو عقار صادر بشأنه قرار هدم رسمي منذ عام 1993 لم يُنفذ حتى تاريخ وقوع الكارثة.

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