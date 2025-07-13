الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الجزئي الذي وقع صباح اليوم الأحد لعقار مأهول بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، إلى حالتي وفاة و5 مصابين، وذلك بعد وفاة أحد المصابين الستة الذين أُعلن عنهم في البيان الأولي الصادر عن الجهات المعنية.

وكان العقار الكائن في 138 شارع الخديوي، ناصية شارع صلاح الدين، قد انهارت أجزاء منه صباح اليوم الأحد، انتقلت قوات الحماية المدنية على إثره لموقع البلاغ.

وأفاد حي وسط الإسكندرية أنه كان صدر قرار رسمي رقم 103 لسنة 1993 بهدم طابقه الرابع وجزء من الطابق الخامس، ما يسلّط الضوء على المخاطر الإنشائية التي كانت تهدد السكان قبل وقوع الحادث.

ويضم المبنى 6 وحدات سكنية ويشغل مساحة تُقدر بنحو 300 متر مربع، إلى جانب أنشطة تجارية بالطابق الأرضي. وكان مأهولاً بالكامل وقت وقوع الانهيار.

وانتقل محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، لمتابعة الموقف ميدانياً، حيث وجّه باستمرار أعمال رفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا، مع تشكيل لجنة هندسية لفحص الحالة الإنشائية للمبنى وتحديد أسباب الإهمال في تنفيذ قرار الهدم.

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