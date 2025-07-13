

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أسفر انهيار أجزاء من عقار مأهول بالسكان، صباح اليوم الأحد، بشارع الخديوي ناصية شارع صلاح الدين بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، عن مصرع شخص وإصابة 6 مواطنين، بحسب البيان المبدئي للجهات المعنية.

وتابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تداعيات الحادث ميدانيا، إذ انتقل إلى موقع الانهيار فور تلقي البلاغ، برفقة قيادات مديرية الأمن، قوات الحماية المدنية، رئيس حي وسط، وكافة الأجهزة المعنية، موجهًا بالتعامل الفوري مع الموقف ورفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

وأوضح رئيس حي وسط، أن العقار يقع في 138 شارع الخديوي، وتبلغ مساحته نحو 300 مترا مربعا، ويتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، بالإضافة إلى جزء من طابق خامس، ويضم ست وحدات سكنية وأنشطة تجارية في الطابق الأرضي.

وبيّن أنه سبق صدور قرار رقم 103 لسنة 1993 يقضي بهدم الطابق الرابع والجزء المتبقي من الطابق الخامس، مع ترميم باقي المبنى، مؤكدا أن العقار مشغول بالكامل بالسكان.

وأشار المحافظ إلى استمرار أعمال رفع الأنقاض والتأكد من سلامة القاطنين، مشددا على تقديم الرعاية الطبية للمصابين، وتشكيل لجنة هندسية عاجلة لمراجعة ملف العقار وتحديد أسباب الانهيار.