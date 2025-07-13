الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل موقع "مصراوي" على قائمة رسمية بأسماء ضحايا الانهيار الجزئي الذي وقع صباح اليوم الأحد، لعقار مأهول بالسكان في منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، والذي أسفر عن حالتي وفاة و5 مصابين.

وشملت قائمة المتوفين: مصطفى أحمد فؤاد، 71 سنة، سائق ، مجدي أحمد فؤاد، 65 سنة، عامل، أما المصابين فهم: حنفية أحمد محمد المغربي، 75 سنة، عادل منصور عباس، 45 سنة، شاهندة عادل منصور، 14 سنة، هدير محمد أحمد، 13 سنة، وجار التأكد من هوية المصاب الخامس.

يُذكر أن العقار الكائن بـ138 شارع الخديوي – ناصية شارع صلاح الدين، سبق أن صدر بشأنه قرار رسمي رقم 103 لسنة 1993 يقضي بهدم الطابق الرابع والجزء المتبقي من الطابق الخامس، مع ترميم باقي المبنى، إلا أن القرار لم يُنفذ وظل العقار مأهولاً حتى لحظة الانهيار.

انتقل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، برفقة قيادات مديرية الأمن، قوات الحماية المدنية، ورئيس حي وسط، لمتابعة أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض، وتشكيل لجنة هندسية لفحص الحالة الإنشائية للمبنى ومراجعة أسباب الإهمال.

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