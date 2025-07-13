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حي وسط الإسكندرية: عقار العطارين المنهار صادر له قرار هدم لم يُنفذ من 1993

08:57 ص الأحد 13 يوليه 2025

عقار العطارين

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الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:


كشف حي وسط الإسكندرية، أن العقار المنهار صباح اليوم الأحد، بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، كان قد صدر بشأنه قرار رسمي رقم 103 لسنة 1993، يقضي بهدم الطابق الرابع والجزء المتبقي من الطابق الخامس، مع ترميم باقي المبنى.

ويقع العقار في 138 شارع الخديوي، ناصية شارع صلاح الدين، وتبلغ مساحته نحو 300 متر مربع، ويتكوّن من طابق أرضي و4 طوابق علوية، بالإضافة إلى جزء من طابق خامس.

ويضم ست وحدات سكنية، إلى جانب أنشطة تجارية بالطابق الأرضي، وكان مأهولا بالكامل بالسكان وقت وقوع الحادث.

وأسفر الانهيار الجزئي عن مصرع شخص وإصابة ستة آخرين، وفقا للبيانات المبدئية، إذ انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث، وتولّت فرق الحماية المدنية رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين.

وانتقل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى موقع الواقعة فور تلقي البلاغ، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانياً، موجها باستمرار عمليات الإنقاذ وتشكيل لجنة هندسية لفحص ملف العقار والتحقق من أسباب الانهيار، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

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