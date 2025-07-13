الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: مصراوي

لم يكن المشهد مألوفًا، حتى بالنسبة للمسعفين الذين اعتادوا رؤية أنقاض البيوت؛ فبين ركام الطوب والأسياخ ظهرت مكتبة منزلية عالقة في الطابق الثاني من عقار العطارين الذي انهارت أجزاء منه صباح اليوم، وكأنها ترفض أن تُطوى صفحتها في مشهد الانهيار.

رفوف خشبية متصدعة، تتشبث بها كتبٌ بقيت في مواقعها رغم انهيار الطابق العلوي والسقف فوقها.. مشهد غريب في تفاصيله، لكنه يلخّص رمزية الفاجعة.

كتبٌ مائلة، بعضها مفتوح، الآخر مكدّس بعناية، تحكي قصة عائلة كانت تعيش هنا؛ تتدلّى المكتبة المنزلية متماسكة، كتبها لا تزال مصطفّة فوق رفوفها، كأنها ترفض السقوط، تمامًا كما رفض أهل هذا المنزل أن يغادروا قبل أن تنهار جدرانه عليهم.

تلك المكتبة باتت شاهدا صامتا على حياة كانت تُقرأ بين الصفحات، ربما كانت هناك طفلة تقرأ قبل النوم، أو رب أسرة يمضي المساء بين دفتي كتاب تاريخي، أو أمّ تحفظ آيات من مصحف في ركن صغير… كل تلك التفاصيل لم تُهدم، بل بقيت متشبثة بالحائط المائل وكأنها تسأل: "هل نسيتُم من كنّا؟"

العقار الذي يضم ست وحدات سكنية وتبلغ مساحته نحو 300 متر مربع، كان مأهولًا بالكامل وقت الانهيار، ورغم صدور قرار رسمي في عام 1993 يقضي بهدم الطابق الرابع والجزء المتبقي من الخامس، لم يُنفذ. والنتيجة، انهيار جزئي صباح اليوم أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة خمسة آخرين، بينهم طفلتان وسيدة مسنّة.

نتج عن الحادث وفاة شقيقين هم " مصطفى أحمد فؤاد، 71 عامًا، سائق؛ مجدي أحمد فؤاد، 65 عامًا، عامل.

كما أسفر عن إصابة خمسة آخرين، بينهم طفلتان وسيدة مسنة هم كل من "حنفية أحمد محمد المغربي، 75 عامًا ؛ عادل منصور عباس، 45 عامًا؛ شاهندة عادل منصور، 14 عامًا؛ هدير محمد أحمد، 13 عامًا ؛ والمصاب الخامس جاري التحقق من هويته.

محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، تحرّك ميدانيًا لموقع الحادث، مشرفًا على أعمال رفع الأنقاض وإنقاذ العالقين تحتها، ووجّه بتشكيل لجنة هندسية لفحص الحالة الإنشائية للمبنى، والتحقيق في أسباب انهياره، ولا سيما في ظل صدور قرار الهدم قبل أكثر من 30 عامًا دون تنفيذ.

لكن الصورة التي لم تغب عن الذاكرة، كانت تلك المكتبة المنزلية التي بقيت بين الموت والحياة، تحرس ما تبقى من قصة لم تُكتب حتى اللحظة الأخيرة.

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