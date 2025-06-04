كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محمد شرابي، نقيب صيادين البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، العثور على جثمان أحد أفراد طاقم قارب سياحي سكندري كان قد اختفى في مياه البحر المتوسط خلال موجة الطقس السيئ التي ضربت الساحل الشمالي قبل أيام.

وأوضح شرابي أن القارب السياحي غادر ميناء البرلس صباح السبت الموافق 31 مايو 2025، وعلى متنه 3 أفراد، متوجهًا إلى محافظة الإسكندرية، إلا أن الاتصال بطاقمه انقطع بعد وقت قصير من مغادرته، واختفى تمامًا وسط مياه البحر.

وبحسب نقيب الصيادين، كثّف عدد من صيادي مركز البرلس جهودهم للبحث عن القارب وطاقمه، حتى تمكنوا من العثور على جثمان أحد أفراد الطاقم، ويدعى خميس علي حسن، وهو من محافظة الإسكندرية، غارقًا في مياه البحر قبالة قرية عميرة الشرقية شرق مصيف بلطيم.

كانت قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، تعرضت في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، إلى سقوط أمطار رعدية مصاحبة ببرق ورياح شديدة، وذلك بالتزامن مع تعرض محافظة الإسكندرية إلى حالة من الطقس السئ بينما تحولت شوارع مدينة بلطيم إلى بحيرات من المياه الراكدة الناتجة عن هطول أمطار غزيرة مع حدوث انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب المناطق في بلطيم.

يذكر أن موجة مفاجئة من الطقس السيئ أيقظت سكان الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت الماضي، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

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